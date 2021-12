Primavera, NAPOLI-ROMA: segui in tempo reale. Botta dai 30 metri di Cherubini, palla al lato

LAROMA24.IT - La Roma capolista di Alberto De Rossi fa visita al Napoli, ora quinto in classifica a 19 punti come Inter e Sassuolo, nella 13a giornata del campionato Primavera. Per i ragazzi giallorosso l'obiettivo è non fermarsi: il tecnico sceglie ancora in attacco Vielkerling Persson e Cherubini.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI: Idsiak; Barba, Costanzo, Hysaj; Marchisano, Vergara, Coli Saco, Spavone, Giannini; D'Agostino, Cioffi.

A disp.: Boffelli, De Marco, Di Dona, Manè, Spedalieri, Pontillo, Gioielli, Flora, De Pasquale, Marranzino, Mercurio, Pesce, Touré.

All.: N. Frustalupi

ROMA: Mastrantonio; Tripi, Pellegrini, Keramitsis; Louakima, Faticanti, Tahirovic, Oliveras; Riccardi; Vielkerling Persson, Cherubini.

A disp.: Baldi, Missori, Satriano, Volpato, Di Bartolo, Dicorato, Ngingi, Bianchino, Pagano, Padula.

All.: A. De Rossi.

Arbitro: Luca De Angeli. Assistenti: Alessandro Maninetti - Fabriizio Giorgi.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo Tempo

8' - Botta da fuori di Cherubini sugli sviluppi di calcio d'angolo. Bolide scagliato dai 30 metri che si spegne di poco al lato

7' - Pericoloso cross al centro indirizzato a Voerkerling. Costanzo intercetta e spedisce in calcio d'angolo

1' - Inizia il match