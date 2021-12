I VOTI DEGLI ALTRI - Smalling "insuperabile", Abraham "un’iradiddio". Mou dà "una lezione tattica a Gasperini"

LAROMA24.IT - Di ritorno col sorriso: la Roma sfodera una prestazione superlativa a Bergamo, rifilando quattro reti all'Atalanta e rilanciando anche i suoi obiettivi in classifica. Promossi, oggi, tutti a pieni voti: da Rui Patricio a Zaniolo per concludere con Mourinho.

La partita di Chris Smalling (7,7) "sfiora la leggenda. In difesa annulla Zapata in ogni duello e piazza la zampata del 3-1. Difensore insuperabile e attaccante in più" ("Il Tempo"). Jordan Veretout (7,5) è "combattivo, ruspante" ("Il Messaggero"), davanti brilla la coppia Zaniolo-Abraham: il 22 (7,7) è una "miscela esplosiva di classe e forza fisica. La sfida è marchiata dalla sua impronta. Da fuoriclasse ("Il Romanista"), il 9 giallorosso (8) è "un’iradiddio, non solo per la doppietta. Fa salire la squadra, innesca Zaniolo, lotta, e anche se perde parecchi palloni (27) è coinvolto in ogni azione della sua squadra" ("La Gazzetta dello Sport").

Meriti anche e soprattutto a José Mourinho (7,9): "La miglior Roma della stagione, per distacco. Lezione tattica a Gasperini" ("Corriere della Sera"), "è la sua vittoria, senza dubbio" ("Il Messaggero").

LA MEDIA-VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Il Tempo, La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Rui Patricio 7

Mancini 7,2

Smalling 7,7

Ibañez 7

Karsdorp 6,7

Veretout 7,5

Cristante 6,4

Mkhitaryan 6,7

Viña 6,5

Zaniolo 7,7

Abraham 8

Shomurodov 6,3

Calafiori SV

Kumbulla SV

Bove SV

Mourinho 7,9

IL MESSAGGERO

Rui Patricio 6,5

Mancini 7

Smalling 7,5

Ibañez 7

Karsdorp 6,5

Veretout 7,5

Cristante 7

Mkhitaryan 7

Viña 6,5

Zaniolo 8

Abraham 8

Shomurodov 6,5

Calafiori SV

Kumbulla SV

Bove SV

Mourinho 8

IL TEMPO

Rui Patricio 7

Mancini 7,5

Smalling 8

Ibañez 7,5

Karsdorp 7

Veretout 7,5

Cristante 6,5

Mkhitaryan 7

Viña 7

Zaniolo 8

Abraham 8

Shomurodov 6,5

Calafiori SV

Kumbulla SV

Bove SV

Mourinho 8

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 7,5

Mancini 7

Smalling 7,5

Ibañez 6,5

Karsdorp 6

Veretout 7

Cristante 6,5

Mkhitaryan 6,5

Viña 6

Zaniolo 7

Abraham 7,5

Shomurodov 6,5

Calafiori SV

Kumbulla SV

Bove SV

Mourinho 8

CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 7

Mancini 7,5

Smalling 8

Ibañez 6,5

Karsdorp 7

Veretout 7,5

Cristante 6

Mkhitaryan 6,5

Viña 6,5

Zaniolo 7,5

Abraham 8

Shomurodov 6

Calafiori SV

Kumbulla SV

Bove SV

Mourinho 8

CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio 7

Mancini 7

Smalling 8

Ibañez 7

Karsdorp 7

Veretout 8

Cristante 6

Mkhitaryan 7

Viña 6,5

Zaniolo 8

Abraham 8

Shomurodov 6,5

Calafiori SV

Kumbulla SV

Bove SV

Mourinho 8

LA REPUBBLICA

Rui Patricio 7

Mancini 7

Smalling 7,5

Ibañez 7

Karsdorp 7

Veretout 7,5

Cristante 6

Mkhitaryan 6,5

Viña 6

Zaniolo 7,5

Abraham 7,5

Shomurodov 6

Calafiori SV

Kumbulla SV

Bove SV

Mourinho 7,5

IL ROMANISTA

Rui Patricio 7

Mancini 7,5

Smalling 8

Ibañez 7,5

Karsdorp 7

Veretout 7,5

Cristante 7

Mkhitaryan 7

Viña 7

Zaniolo 8,5

Abraham 9

Shomurodov 6,5

Calafiori SV

Kumbulla SV

Bove SV

Mourinho 8