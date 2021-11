VIDEO - La Roma presenta la terza maglia, Mou recupera gran parte dei Nazionali. Mercato: si avvicina Dalot

Continua il conto alla rovescia per il ritorno della Roma in campo - oggi diversi nazionali rientrati a Trigoria, con Vina, Calafiori, Spinazzola, Smalling e Pellegrini che continuano ad allenarsi a parte. Nel frattempo il club giallorosso presenta l'ultimo kit gara ancora da svelare, giallo con banda rosso-blu in diagonale e lupetto di Gratton sul petto. E se per quanto riguarda la dirigenza Serena Salvione sembra in pole per il ruolo di nuovo direttore commerciale, sul mercato sembra avvicinarsi sempre di più Diogo Dalot.

I LINK ALLE NOTIZIE PIU' IMPORTANTI DELLA GIORNATA

FOTO E VIDEO - ROMA, PRESENTATA LA TERZA MAGLIA: GIALLA CON BANDA ROSSO-BLU E IL LUPETTO DI GRATTON

CALCIOMERCATO ROMA, ADDIO QUASI CERTO PER MAYORAL: RESTA L'IDEA FIORENTINA A PRESCINDERE DAL FUTURO DI VLAHOVIC

LR24 - CONTRO IL GENOA C'E' IRRATI: PRIMA STAGIONALE CON I GIALLOROSSI, MA ERA AL VAR DURANTE IL DERBY

CALCIOMERCATO ROMA, RAIOLA: "MKHITARYAN VIA? DOVETE CHIAMARE IL CLUB..."

TRIGORIA: RIENTRATI I NAZIONALI. ZANIOLO IN GRUPPO, ANCORA INDIVIDUALE PER PELLEGRINI E VINA (VIDEO)

IN THE BOX - CONOSCI IL NEMICO

AG. BOVE: "METTEREI SUBITO IN CAMPO EDOARDO, E' UN CALCIATORE PRONTO"

AS ROMA: IN ARRIVO SERENA SALVIONE COME NUOVO DIRETTORE COMMERCIALE

CORSPORT - ROMA, BERESZYNSKI L'ALTERNATIVA A DALOT. ALLA SAMP PIACCIONO VILLAR E CALAFIORI

CALCIOMERCATO ROMA: VICINO DALOT IN PRESTITO CON DIRITTO DI RISCATTO A 15 MLN. PER LIBERARLO LO UNITED ATTENDE IL 'SI'' DELL'ATLETICO PER TRIPPIER (VIDEO)

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24