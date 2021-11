Contro il Genoa c'è Irrati: prima volta stagionale con i giallorossi, ma era al Var durante il derby

Genoa-Roma sarà affidata a Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia. Sarà il primo incrocio stagionale tra il direttore di gara e i giallorossi di Mourinho. L'ultima volta che incrociò i capitolini fu la scorsa stagione, nella sconfitta di Cagliari per 3-2. In totale, tra campionato e Coppa Italia, sono 18 i precedenti: con lui la Roma ne ha vinte 8, pareggiate 6 e perse 4. Arbitrò anche Genoa-Roma della scorsa stagione, finita 3-1 per l'allora squadra di Fonseca. Positivo lo score del Genoa con con il fischietto della sezione di Pistoia: 15 direzioni in Serie A che hanno portato a 7 successi, 4 pareggi e 4 sconfitte.

L'unico precedente di questa stagione non fa sorridere i giallorossi, dato che c'era Irrati al Var in Lazio-Roma dello scorso settembre, gara arbitrata da Guida ma con scelte discutibili anche da parte sua, come il fallo su Zaniolo in area biancoceleste non segnalato al direttore di gara.

LR24