FOTO E VIDEO - Roma, presentata la terza maglia: gialla con banda rosso-blu e il 'lupetto' di Gratton

Anticipazioni rispettate. La Roma ha annunciato sui propri canali social il lancio della terza maglia della stagione 2021/22. Come già svelato dalla stampa qualche settimana fa la terza divisa griffata New Balance è gialla con maniche blu e una banda diagonale rosso-blu. Cambia anche lo scudetto sul petto: non il logo ufficiale del club ma lo storico 'lupetto' disegnato da Piero Gratton, che è stato sulle maglie del club giallorosso dal 1978 fino al 1997. Un ritorno con un tocco di novità, ovvero la colorazione bicromatica rosso-blu in tono con la banda diagonale sulla maglia. In blu il logo dello sponsor tecnico, scritta bianca invece per il main sponsor DigitalBits.

Alcuni giocatori della Roma si sono prestati da modelli per il set fotografico di presentazione del nuovo kit. A fare da testimonial Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy, Spinazzola Mancini, Villar, Calafiori e Reynolds, oltre alle calciatrici della Roma Femminile Bartoli, Giugliano, Linari, Lazaro, Andressa, Soffia, Glionna e Swaby.

Maglia subito in vendita sullo store ufficiale del club (prezzo 90 euro), sul quale sono svelati altri dettagli sul kit. Come nei precedenti modelli la maglia riporta la scritta 'A.S. Roma' sul retro del colletto, mentre i numeri di maglia saranno in rosso (così come il logo del back sponsor Hyundai). Sul fondo della maglia presente un'etichetta nera con su scritto 'La Lupa'. Pantaloncini gialli, stesso colore anche per i calzettoni, che presentano una banda rossoblu al centro. Nelle foto e nei video di presentazione svelate novità anche sul materiale tecnico che sarà utilizzato nel corso della stagione dai giallorossi.

