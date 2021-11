AS Roma: in arrivo Serena Salvione come nuovo direttore commerciale. Esperienze con Napoli, Juve e NBA

Nuovo arrivo nella dirigenza giallorossa: secondo quanto appreso dal sito che si occupa di notizie e analisi sul business del calcio, la Roma avrebbe scelto Serena Salvione, finora al Napoli dal 2016, come nuovo direttore commerciale. La manager sarebbe stata scelta direttamente dai Friedkin e dal nuovo CEO Pietro Berardi, ed avrebbe già rassegnato le dimissioni nei giorni scorsi.

Nel club di De Laurentiis Salvione, che in passato ha lavorato anche alla Juventus, è stata artefice di diverse partnership, tra queste Amazon, Socios e Konami.

Laureata all'Università Commerciale 'Luigi Bocconi', Salvioni vanta esperienze con L'Oréal e con MasterCard, prima di passare alla Juventus ad ottobre del 2007 prima come Partnership Marketing Manager e a seguire come Senior Partnership Account Manager. Chiusa l'avventura professionale con il club bianconero nel 2012, Salvioni ricopre per due anni la carica di Senior Manager in NBA. Nel 2016 si lega al Napoli dove assume il ruolo di Chief International Development Officer fino alle indiscrezioni circolate che la vedono vicina al passaggio in giallorosso.

