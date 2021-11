Roma, Bereszynski l'alternativa a Dalot. Alla Samp piacciono Calafiori e Villar

La Roma è alla ricerca di un terzino destro per rinforzare la corsia e l'operazione per arrivare a Diogo Dalot è complicata. Il Manchester United, proprietario del cartellino del portoghese con il contratto in scadenza nel 2023, al momento non è intenzionato a lasciarlo partire in prestito con diritto di riscatto, ma vorrebbe un obbligo oltre i 10 milioni di euro.

L'alternativa al classe '99 è Bereszynski: per una cifra vicina ai 6 milioni l'affare si può chiudere in prestito con diritto di riscatto oppure inserendo sempre in prestito un giovane della Roma. Alla Sampdoria piacciono Gonzalo Villar e Riccardo Calafiori.

(corrieredellosport.it)

