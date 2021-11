Seduta mattutina per la Roma che domenica sfiderà il Genoa a Marassi. L'inizio dell'allenamento si è svolto in palestra dedicandosi al rinforzo muscolare, poi Mourinho è passato al lavoro in campo, con esercizi di rapidità 'a secco'.

A seguire si è lavorato su alcune situazioni di gioco con il pallone: c'erano i Nazionali Mancini, Mkhitaryan e Abraham. Zaniolo si è allenato regolarmente in gruppo mentre Pellegrini, Spinazzola, Viña, Smalling, Calafiori hanno proseguito nel lavoro individuale.