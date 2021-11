AGRESTI: "Contrapposizione evidente tra le parole di Pinto e le azioni di Mourinho" - FELICI: "Se il progetto è quello che dice il GM allora il tecnico non va bene"

Le parole di Tiago Pinto offrono il tema per le discussioni del giorno dopo sulle emittenti radiofoniche che si occupano di Roma. "Mi sembra che la distonia sia evidente. Andranno anche d’accordo come dice Pinto, però dicono cose opposte" il pensiero di Stefano Agresti.

"Se quello espresso da Tiago Pinto è il progetto del club allora Mourinho non va bene" sostiene Antonio Felici.

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

C’è una contrapposizione evidente tra le parole di Pinto e le azioni di Mourinho. Uno rifiuta l’ipotesi di un instant team, l’altro chiede acquisti. Uno parla di giovani, l’altro li lascia in tribuna per settimane. Mi sembra che la distonia sia evidente. Andranno anche d’accordo come dice Pinto, però dicono cose opposte. La Roma non può permettersi di arrivare di nuovo settima: perchè allora prendere Mourinho e spendere 90 milioni? (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

L’aziendalismo di Pinto è giustificato, fa un classico discorso da dirigente dicendo che va tutto bene. Aspettiamo la prossima partita, non per il risultato ma per quello che dirà Mourinho. Pinto non mi stupisce, lo avrebbe fatto se avesse criticato la campagna acquisti o le scelte dei Friedkin. Un dirigente non fa queste cose, se non per andare via (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Non credo che nel prossimo mercato ci sarà qualcosa da fare, se non occasioni dell’ultim’ora. Mi sembra che Mourinho sia al centro di tutto e debba fare lui il mercato, non so se abbia il tempo di pensare anche a questo (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Difficilmente ci saranno acquisti a gennaio a sentire Pinto. Mourinho è stato chiaro, vuole rinforzi e li vuole subito, non si può pensare che si riferisca al prossimo anno. Mourinho ha già perso un derby, 5 gare in campionato e ha preso 6 gol in Norvegia (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma ha scelto di non avere un Ds perché ha un Manager come Mourinho. Sarà lui a scegliere i giocatori. Il ruolo di Pinto è molto più ampio, ma è sempre di supporto all’allenatore. A gennaio vanno scelti i profili giusti, altrimenti meglio non comprare (GIORGIO DE ANGELIS, PlayRoma)

La storia del mercato di gennaio ce la siamo un po’ inventata noi. E se le parole di Mourinho non si riferiscano all’anno prossimo? Mi sono fatto questa idea, quest’anno serve a Mourinho per studiare la situazione. Si sta creando un’attesa pazzesca e magari abbiamo capito male. Mourinho non si aspetta una grande stagione: se andrà in Champions tanto meglio ma se non ci andrà non si dispererà. Nè lui né la società (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma non se lo può permettere l'instant team, bisogna puntare ai prospetti e cercare di chiudere subito le trattative. Il mercato di gennaio non è mai facile (CARLO ZAMPA, PlayRoma)

Dopo aver sentito spesso le parole del Mister nelle numerose conferenze stampa, dire che è allineato non rispecchia la realtà, ha sempre detto tutto il contrario di quello detto da Pinto, oppure dobbiamo pensare che in quest’ultima settimana si siano confrontati tutti quanti e abbiano deciso insieme di ribadire questo progetto verde. La conferenza di ieri deve essere stata chiaramente decisa dai Friedkin con la condivisione di tutti perché se non fosse cosi sarebbe grave, nonostante ciò io non ci credo che Mourinho condivida questa linea, i fatti e le sue parole hanno sempre detto altro. (MARIO CORSI, Centro Suono Sport 101.5, Te la do io Tokyo)

La Roma deve avere la forza di superare i momenti difficili, mantenendo il lavoro dell'allenatore. Si sono poste delle basi serie per raggiungere dei risultati (MAX PALOMBELLA, PlayRoma)

Se quello espresso da Tiago Pinto è il progetto del club allora Mourinho non va bene. Il GM sta mettendo le mani avanti per il mercato di gennaio, ci sta dicendo che la Roma non può competere con Milan e Inter (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)