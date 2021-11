Calciomercato Roma: vicino Dalot in prestito con diritto di riscatto a 15 mln. Per liberarlo lo United aspetta il 'sì' dell'Atletico Madrid per Trippier (VIDEO)

Oltre a rinforzare il centrocampo, l'obiettivo della Roma nella finestra invernale di mercato è garantire una soluzione in più a Mourinho sulla corsia destra: il giocatore individuato, secondo le indiscrezioni, è Diogo Dalot del Manchester United.

Stando agli aggiornamenti del giornalista di calciomercato.com Daniele Longo, il terzino portoghese si avvicina alla Roma: il classe '99, che vuole lasciare Manchester per trovare più minutaggio, ha detto 'sì' ai giallorossi. La trattativa, però, è collegata alla situazione di Kieran Trippier: lo United aspetta l'ok dell'Atletico Madrid per la cessione del laterale inglese per liberare di conseguenza Dalot in direzione Roma.

Dalot si trasferirebbe nella capitale in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni di euro, formula proposta la scorsa estate dal Milan ma rifiutata dallo United.

(calciomercato.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE E GUARDA IL VIDEO