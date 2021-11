Calciomercato Roma, Raiola: "Mkhitaryan via? Dovete chiamare il club..."

Impegnato all'assemblea dell'Italian Association of Football Agents (IAFA), in corso a Roma, a Mino Raiola è stato chiesto un aggiornamento sulla situazione di Mkhitaryan, seguito proprio dall'agente italiano cresciuto in Olanda: "Dovete chiamare la Roma - ha detto -. Io sono qui per l’associazione. Non sono qui per fare il mercato".