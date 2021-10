VIDEO - Verso Cagliari: Mourinho out per un turno, esaurito il settore ospiti. Smalling out fino a novembre, Spinazzola punta lo Zorya

All'indomani del pareggio con il Napoli per 0-0, arrivano i provvedimenti del giudice sportivo: tra i provvedimenti spicca la squalifica di Josè Mourinho per un turno. E se su Chris Smalling arrivano notizie non proprio confortanti - il centrale dovrebbe rientrare nella seconda metà di novembre -, si registrano anche alcuni spifferi di mercato: la Roma starebbe infatti seguendo i profili di Souza e Ceballos.

I VOTI DEGLI ALTRI - CRISTANTE 'CRUCIALE', MANCINI 'MARCA DA DIFENSORE VECCHIA SCUOLA', MKHITARYAN 'NON ENTRA MAI NEL VIVO'

IL PUNTO DEL LUNEDI' - CARMELLINI: "CON I TITOLARI IN CAMPO E' TUTTA UN'ALTRA ROMA" - SORRENTINO: "GLI APOSTOLI DI MOURINHO"

CAGLIARI-ROMA: ARBITRA PEZZUTO

LR24 - UN SOLO PRECEDENTE PER CAGLIARI E ROMA CON PEZZUTO: ENTRAMBI IN PARITA'

TRIGORIA, AL LAVORO IN VISTA DEL CAGLIARI: INDIVIDUALE PER SMALLING E SPINAZZOLA (FOTO E VIDEO)

CALCIOMERCATO ROMA, DALLA SPAGNA: TIAGO PINTO SI INSERISCE PER GRABIEL SOUZA

CALCIOMERCATO ROMA, DALLA SPAGNA: MOURINHO METTE GLI OCCHI SU CEBALLOS

SMALLING: OUT FINO A NOVEMBRE, OBIETTIVO RIENTRO IN GENOA-ROMA

GASPORT - SPINAZZOLA SULLA VIA DEL RIENTRO, DA META' NOVEMBRE CON I COMPAGNI

GIUDICE SPORTIVO: UN TURNO DI SQUALIFICA A MOURINHO. 10MILA EURO DI MULTA ALLA ROMA PER CORI CONTRO NAPOLI E SUPPLEMENTO DI INDAGINE PER INSULTI RAZZISTI A OSIMHEN

VIDEO - TRIGORIA, SPINAZZOLA IN PALESTRA CON LA SQUADRA: SI ALLENA... E CANTA

INSTAGRAM, KUMBULLA: "DAGLI ERRORI SI IMPARA. POCHE PAROLE E TANTO LAVORO" (FOTO)

LR24 - CAGLIARI-ROMA: ESAURITO IL SETTORE OSPITI. OLIMPICO QUASI SOLD-OUT PER IL MILAN, 26MILA BIGLIETTI STACCATI PER IL BODO

LR24 - CAGLIARI-ROMA: NIENTE CONFERENZA PER MOURINHO ALLA VIGILIA DEL MATCH

AS ROMA, CONVOCATA L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IL 26 NOVEMBRE: ALL'ORDINE DEL GIORNO L'AUMENTO DI CAPITALE

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

