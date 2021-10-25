VIDEO - Verso Cagliari: Mourinho out per un turno, esaurito il settore ospiti. Smalling out fino a novembre, Spinazzola punta lo Zorya

All'indomani del pareggio con il Napoli per 0-0, arrivano i provvedimenti del giudice sportivo: tra i provvedimenti spicca la squalifica di Josè Mourinho per un turno. E se su Chris Smalling arrivano notizie non proprio confortanti - il centrale dovrebbe rientrare nella seconda metà di novembre -, si registrano anche alcuni spifferi di mercato: la Roma starebbe infatti seguendo i profili di Souza e Ceballos.
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