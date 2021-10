Cagliari-Roma: esaurito il settore ospiti. Olimpico quasi sold-out per il Milan, 26mila tagliandi staccati per il Bodo

Continua la corsa al biglietto dei tifosi della Roma, che non smettono di manifestare la propria vicinanza alla squadra. Per il prossimo match di campionato, quello in casa del Cagliari, esaurito il settore ospiti: alla Unipol Domus saranno presenti 311 tifosi giallorossi. Ancora pochi biglietti a disposizione per il match casalingo contro il Milan - in programma il 31 ottobre -, con circa 47mila tra biglietti staccati ed abbonamenti. Il settore ospiti è al momento sostanzialmente vuoto in attesa di deliberazioni sulle modalità d’acquisto.

Per quanto riguarda la gara di ritorno con il Bodo/Glimt, invece, sono al momento 26mila i biglietti venduti.