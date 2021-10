AS Roma, convocata assemblea degli azionisti il 26 novembre: all'ordine del giorno l'aumento di capitale

Come comunicato sui canali ufficiali del club giallorosso, è stata convocato per il prossimo 26 novembre un'Assemblea degli Azionisti della Roma. All'ordine del giorno, per quanto riguarda la parte straordinaria, ci sarà la "proroga della delega e incremento dell’ammontare massimo, nonché ulteriori connesse modifiche in relazione all’aumento di capitale sociale scindibile deliberato dall’assemblea in data 28 ottobre 2019 e modificato in data 9 dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti".

