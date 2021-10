BALZANI: "Mourinho ha messo una base, ora sta ai Friedkin" - AGRESTI: "Escludere 5 giocatori è grave e autolesionista"

Alle 18:00 di ieri la Roma di Mourinho ha affrontato il Napoli di Spalletti, che dopo il match di ieri non è più la squadra capolista in solitaria. La partita è terminata 0-0 ed è stata ricca di occasioni da gol per entrambe le squadre. Le attenzioni dell'etere romano sono tutte per la prestazione della squadra di Mourinho. Secondo Roberto Pruzzo "la Roma ha giocato una gran partita contro un Napoli che può vincere lo scudetto", mentre Augusto Ciardi pone le attenzioni sul calendario che attende i giallorossi e sostiene che firmerebbe "adesso per 4 punti tra Cagliari e Milan, crescerebbe l'autostima del gruppo".

______

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

______



C'è stata una telefonata tra Friedkin e Mourinho, hanno scelto di risolvere i problemi in maniera privata. Mourinho ha trovato una squadra che rema con lui, con evidenti limiti tecnici ma tatticamente e caratterialmente la Roma ha dato una risposta molto importante. Il Napoli è stato annullato. Quel gruppo di 13-14 giocatori però non basterà fino a giugno, ma lui ha messo una base e ora sta ai Friedkin mettere altri giocatori in questa squadra (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport 101.5, Te la do io Tokyo)

Il Napoli ha giocato e cercato di vincere la partita per 60 minuti, la Roma è venuta fuori troppo tardi ma nel finale di gara ha fatto una gran partita. Mourinho ha perso una parte del patrimonio della società con le sue scelte. Mandarli in tribuna in una città come Roma è molto rischioso. Mi sembra molto esagerato quello sta facendo il tecnico. (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Sabato tra i migliori Mourinho visti in conferenza stampa, anche ai tempi dell'Inter. Quando si giudicano i Friedkin non bisogna mai dimenticare che situazione hanno trovato. La Roma ieri mi è piaciuta, ho visto la prima Roma di Mourinho. I giallorossi non hanno vinto, ma incontravano una squadra che aveva sempre vinto fino a ieri, a cui ha concesso pochissime occasioni. Se giochi così il Milan lo batti (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport 101.5, Te la do io Tokyo)

Noi, in tempi non sospetti, siamo stati i primi a dire quello che sabato in conferenza stampa Mourinho ha detto su Pallotta e soci ma ormai non mi interessa più visto che lo diciamo da anni quindi non è niente di nuovo per noi (MARIO CORSI, Centro Suono Sport 101.5, Te la do io Tokyo)

La Roma ha giocato una gran partita contro un Napoli che può vincere lo scudetto. Fermare un Osimhen così non è facile. Mourinho ha già detto che contro il Cagliari giocheranno gli stessi 11. Ha ripetuto un’altra volta che non ha giocatori in panchina (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Il pareggio di ieri è stato giusto, anche se arbitrata da un pessimo arbitro. Zaniolo? Non capisco perché debba giocare ala, in posizione più centrale sarebbe devastante (TONY DAMASCELLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La comunicazione così sferzante di Mourinho forse può essere volta veramente a creare 12/13/14 adepti, totalmente devoti alla causa (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il Napoli ha giocato meglio, ma alla fine la Roma ha avuto le occasioni migliori. È stata una partita molto bella da vedere. Quello che non capisco è il comportamento di Mourinho, non ha senso escludere 5 giocatori dopo una sconfitta, non era mai successo. È una cosa grave e autolesionista (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Firmo adesso per 4 punti tra Cagliari e Milan, crescerebbe l'autostima del gruppo. Diawara e Mayoral per me possono rientrare nel gruppo nonostante la tribuna di ieri (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il limite della Roma è che non fa gol. Abraham è generoso, fa reparto da solo, ma non segna. Anche Mkhitaryan non è quello dello scorso anno. La Roma mi è piaciuta come squadra, non in alcuni singoli (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)