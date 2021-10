I VOTI DEGLI ALTRI - Cristante 'cruciale', Mancini 'marca da difensore vecchia scuola', Mkhitaryan 'non entra mai nel vivo'

Non arrivano i 3 punti, ma la Roma riscatta la sconfitta di Bodo con ottima prestazione contro il Napoli. Tra i migliori Bryan Cristante: "Cruciale per come tiene in ordine la mediana e per la capacità di ripulire palloni. L'occasionissima per Abraham è l'emblema" (La Gazzetta dello Sport). Insieme a lui Gianluca Mancini: "Osimhen è il cliente peggiore possibile ma lui getta il cuore oltre l’ostacolo e lo marca da difensore vecchia scuola. Si immola nell’azione che porta al palo del Napoli, resta in campo e sfiora il gol" (Il Tempo). Il peggiore è Mkhitaryan: "Non entra mai nel vivo della questione, lento nel capire e ripartire. Oltre ad essere poco pericoloso nello scatto in avanti, non è di grande aiuto a Vina" (Il Messaggero)

LA MEDIA-VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Il Tempo, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Rui Patricio 6,07

Karsdorp 6,36

Mancini 6,71

Ibanez 6,43

Viña 6,00

Cristante 6,86

Veretout 5,93

Zaniolo 6,50

Pellegrini 6,07

Mkhitaryan 5,00

Abraham 5,71

El Shaarawy 5,71

Shomurodov ng

Mourinho 6,16





IL MESSAGGERO

Rui Patricio 6

Karsdorp 6,5

Mancini 6,5

Ibanez 6,5

Viña 6

Cristante 7

Veretout 6

Zaniolo 6,5

Pellegrini 6

Mkhitaryan 5

Abraham 5,5

El Shaarawy 6

Shomurodov ng

Mourinho 6,5





CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 6

Karsdorp 6

Mancini 6,5

Ibanez 6

Viña 5

Cristante 6,5

Veretout 5,5

Zaniolo 6

Pellegrini 6

Mkhitaryan 5

Abraham 6

El Shaarawy 6

Shomurodov ng

Mourinho 6





GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 6

Karsdorp 6

Mancini 7

Ibanez 6,5

Viña 6

Cristante 7

Veretout 6

Zaniolo 6,5

Pellegrini 6

Mkhitaryan 5

Abraham 6

El Shaarawy 6

Shomurodov ng

Mourinho 6





IL TEMPO

Rui Patricio 6

Karsdorp 6

Mancini 7

Ibanez 6,5

Viña 6

Cristante 7

Veretout 5,5

Zaniolo 6,5

Pellegrini 6

Mkhitaryan 5

Abraham 6

El Shaarawy 5

Shomurodov ng

Mourinho 6





CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio 6

Karsdorp 6,5

Mancini 7

Ibanez 6

Viña 6

Cristante 7

Veretout 6

Zaniolo 7

Pellegrini 6

Mkhitaryan 4,5

Abraham 5

El Shaarawy 5,5

Shomurodov ng

Mourinho 6,5





LA REPUBBLICA

Rui Patricio 6,5

Karsdorp 7

Mancini 6

Ibanez 6,5

Viña 6,5

Cristante 6,5

Veretout 6

Zaniolo 6,5

Pellegrini 6

Mkhitaryan 5

Abraham 5,5

El Shaarawy 6

Shomurodov ng

Mourinho 6





IL ROMANISTA

Rui Patricio 6

Karsdorp 6,5

Mancini 7

Ibanez 7

Viña 6,5

Cristante 7

Veretout 6,5

Zaniolo 6,5

Pellegrini 6,5

Mkhitaryan 5,5

Abraham 6

El Shaarawy 5,5

Shomurodov ng

Mourinho 6,5