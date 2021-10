Trigoria: squadra al lavoro in vista del Cagliari. Individuale per Smalling e Spinazzola (FOTO)

All'indomani del pareggio a reti inviolate contro il Napoli di Luciano Spalletti, la Roma di José Mourinho si è ritrovata quest'oggi a Trigoria per iniziare a lavorare in vista del match contro il Cagliari, mercoledì sera. Consueta divisione in gruppi post partita, da una parte i giocatori impegnati in campo e dall'altra chi non ha giocato. Lavoro individuale per Smalling e Spinazzola.