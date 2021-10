Cagliari-Roma: niente conferenza stampa per Mourinho alla vigilia del match

Il rosso per somma di ammonizioni rimediato da Josè Mourinho nel corso del match contro il Napoli di ieri sera costerà al tecnico portoghese la presenza in panchina in occasione della sfida al Cagliari in programma mercoledì, ma non solo: proprio come conseguenza della squalifica decretata dal Giudice Sportivo, l'allenatore della Roma non terrà nemmeno la consueta conferenza stampa della vigilia.

? Vista la sanzione del giudice sportivo nei confronti del mister #Mourinho mercoledì non potrà essere in panchina.

