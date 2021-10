Giudice Sportivo: un turno di squalifica a Mourinho. 10mila euro di multa alla Roma per cori contro Napoli e supplemento di indagine per insulti razzisti a Osimhen

All'indomani delle gare della domenica valide per la nona giornata di campionato, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante dell'Aia Carlo Moretti, ha comunicato le decisioni assunte: un turno di squalifica per José Mourinho, che salterà dunque Cagliari-Roma; terza sanzione per Gianluca Mancini e Jordan Veretout, seconda per Rick Karsdorp e Tammy Abraham, tutti ammoniti ieri nel corso di Roma-Napoli, e prima sanzione per il preparatore dei portieri Nuno Santos. Resta, invece, in diffida Bryan Cristante.

Inoltre, ammenda di 10mila euro alla Roma per "avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria". Il Giudice Sportivo ha anche disposto un supplemento d'indagine: "In relazione al coro discriminatorio di matrice razziale nei confronti del calciatore Victor Osimhen dispone, a cura della Procura Federale, un supplemento di accertamento istruttorio che specifichi nel dettaglio la durata e la dimensione del coro stesso, confermando che il coro non si è ripetuto successivamente agli annunci effettuati, nonché in ordine alla collaborazione della società Roma per l'individuazione dei responsabili, acquisiti se del caso elementi dai responsabili dell'Ordine pubblico".

(legaseriea.it)

