Spinazzola sulla via del rientro, da metà novembre con i compagni

L'obiettivo di Leonardo Spinazzola, alle prese con il recupero dall'infortunio subìto a luglio con la maglia dell'Italia durante gli Europei, è sfruttare le prossime due settimane per concludere il lavoro personalizzato e poi tornare con i compagni da metà novembre. Il terzino della Roma continua a lavorare a parte, alterna allenamenti in palestra a sedute in campo con e senza pallone. Ora resta l’ultima fase della riabilitazione.

Spinazzola non si è ancora concesso una data sicura per il rientro, ma il fatto che la Roma lo abbia inserito in lista Uefa fa pensare che potrebbe almeno andare in panchina contro lo Zorya il 25 novembre all’Olimpico. Inoltre, giallorosso continua ad essere monitorato a Roma e via Skype con la Finlandia, quando serve.

(gazzetta.it)

