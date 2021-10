Calciomercato Roma, dalla Spagna: Mourinho mette gli occhi su Ceballos

Nonostante manchi ancora molto tempo all'apertura della prossima finestra di mercato, continuano a rincorrersi voci e indiscrezioni di mercato. Secondo quanto riferisce il quotidiano catalano, Mourinho vorrebbe Dani Ceballos per rinforzare la mediana giallorossa. Il centrocampista spagnolo sta recuperando dall'infortunio accusato durante le Olimpiadi di Tokyo che lo ha costretto a rimanere a Madrid e avrebbe timore di non trovare spazio con la maglia del Real.

Qui entra in gioco Mourinho, che vorrebbe fare di Ceballos il cervello della squadra, per sfruttare la sua qualità e la sua visione di gioco. Il tecnico portoghese sarebbe pronto a garantire un posto in squadra al centrocampista già a gennaio.

(elnacional.cat)

