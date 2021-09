Roma in ansia per le condizioni di Vina. Mourinho concede tre giorni di riposo alla squadra. Spinazzola: "A dicembre sarò in campo"

La Roma di Mourinho è scesa in campo nella giornata di oggi per svolgere l'ultimo giorno di allenamento di questa settimana. Il tecnico portoghese infatti ha scelto di concedere ai giocatori che sono rimasti nella Capitale e non sono partiti per i ritiri delle rispettive Nazionali tre giorni di riposo. Ripresa degli allenamenti fissata per lunedì, in cui si inizierà a preparare la gara di domenica sera contro il Sassuolo. I giallorossi però sono al momento in ansia per le condizioni di Matias Vina. Il terzino infatti si è infortunato nella serata di ieri e nelle prossime ore verrà sottoposto a nuovi controlli. Al momento sembra si tratti di un fastidio al bicipite femorale sinistro.

Nella giornata di oggi poi è tornato a parlare anche Leonardo Spinazzola. Il terzino giallorosso che si è infortunato durante l'Europeo e che ha rassicurato sulle sue condizioni, dichiarando apertamente di voler tornare in campo già per il mese di dicembre. "Mourinho e Mancini già lo sanno, a novembre tornerò ad allenarmi e a dicembre sarò già in campo" le sue parole in esclusiva alla Gazzetta dello Sport, in un'intervista che uscirà integralmente nella giornata di domani.

