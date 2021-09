Calciomercato Roma: nei prossimi giorni vertice con l'agente di Zaniolo per il rinnovo fino al 2025

Chiusa la sessione di calciomercato, la Roma può ora concentrarsi sulla questione rinnovi. Oltre a quello di Lorenzo Pellegrini, di cui si parla ormai da mesi, a Trigoria si pensa anche al contratto di Nicolò Zaniolo. Secondo quanto riferisce Nicolò Schira de La Gazzetta dello Sport, è stato fissato per i prossimi giorni un incontro tra la dirigenza e l'agente del classe '99, Claudio Vigorelli, per tentare di dare una svolta alla situazione contrattuale del ragazzo: obiettivo rinnovo fino al 2025.

#ASRoma are ready to extend Nicolò #Zaniolo's contract until 2025. Scheduled a meeting with the agent Claudio Vigorelli in the next days to try to finalize the agreement. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) September 3, 2021