Conference League, Roma-CSKA Sofia: scatta la vendita dei biglietti. Curve a 5 euro per gli ex abbonati

E' partita oggi la vendita dei biglietti validi per il debutto della Roma in Conference League, in programma giovedì 16 settembre alle 21 allo Stadio Olimpico. Prezzi particolarmente popolari con le curve che, per gli abbonati della stagione 2019/20, costeranno 5 euro. 10 euro, invece, per chi non aveva la tessera stagionale due anni fa. 10 euro per tutti gli altri settori, mentre a prezzo pieno si arriva ad un massimo di 35 euro per la Monte Mario.

?️ I biglietti di #RomaCSKA sono in vendita a partire da 5 euro! Se non volete perdervi la prima partita di Conference League dell’#ASRoma, qui avete tutte le informazioni che vi servono ? — AS Roma (@OfficialASRoma) September 3, 2021