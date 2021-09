Record di spesa i Friedkin: arrivano a quota 97 milioni

Il mercato più ricco degli ultimi vent'anni quello della Roma in questa sessione di calciomercato, come già rilevato dalla redazione de LaRoma24.it. Il bilancio dei soldi spesi dai Friedkin per rinforzare la squadra è di 97 milioni di euro, 2 in più rispetto a quanto fatto registrare dal compianto presidente Franco Sensi nell'estate del 2000.

Investimenti importanti, all’interno di una situazione di bilancio da risanare, che continua a registrare perdite troppo alte (circa 12 milioni al mese). E mentre la Roma esclude gli esuberi dalla lista Uefa, ma li include in quella della Serie A per evitare vertenze legali, non si registrano novità sul rinnovo di Lorenzo Pellegrini.

(La Repubblica)