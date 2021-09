SPINAZZOLA: "A Mancini e Mou l'ho già assicurato, a dicembre torno e punto al mondiale"

Si è concesso per un'intervista al settimanale Sportweek, in edicola domani, Leonardo Spinazzola. Il laterale della Roma, alle prese con il recupero dall'infortunio al tendine d'achille, ha raccontato il suo momento e commentato quello dei giallorossi e della nazionale italiana, in una chiacchierata che ha coinvolto anche la sua compagna. Di seguito un'anticipazione delle sue parole:

Sul suo ritorno in campo

"Mourinho e Mancini già lo sanno, a novembre tornerò ad allenarmi e a dicembre sarò già in campo".

Sull'ipotesi accoppiata mondiale-scudetto

"Se succedesse penso che la povera città di Roma dovrebbero rifarla dopo il doppio festeggiamento".

Sulle polemiche per i festeggiamenti dopo l'europeo

"Cagate. Anche il pullman normale, negli spostamenti, è stato circondato dalle persone. Da noi c'è la caccia a chi dare la colpa, ma è una cosa ipocrita perché anche nelle sere precedenti gli italiani si sono riversati in piazza. O chiudevi tutte le persone a casa...".

(gasport)