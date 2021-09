Ag. Ciervo: "Sampdoria grande opportunità. Riccardo orgoglioso della considerazione che gli ha dato Mourinho durante il ritiro"

Giovanni Ferro, agente di Riccardo Ciervo passato dalla Roma alla Sampdoria, ha parlato al portale blucerchiato. Le sue parole:

Avvocato, partiamo da una presentazione di Riccardo Ciervo dentro e fuori dal campo.

"Riccardo è un ragazzo molto tranquillo, arriva da una famiglia molto per bene di Latina. È arrivato a Trigoria all'età di quattordici anni e ha fatto tutta la trafila del settore giovanile della Roma fino alla Primavera. Fin da subito ha mostrato un grande talento, anche se inizialmente in termini di preparazione calcistica era un pochino indietro e ha avuto qualche difficoltà nell'inserirsi in un contesto importante. Si è impegnato molto e con il lavoro è riuscito a colmare questo gap iniziale, riuscendo con il tempo a mostrare sempre più le sue grandi qualità atletiche e tecniche. Anche in Primavera ha avuto un ottimo rendimento tanto da meritare le attenzioni della prima squadra".

La considerazione di Josè Mourinho rappresenta un'ulteriore conferma dei valori del ragazzo.

"Assolutamente. Mourinho lo ha subito preso in considerazione per l'intero ritiro precampionato, portandolo con sè anche in Portogallo. Davanti a lui c'erano giocatori importantissimi, del calibro di Zaniolo e Perez da una parte, Mkhitaryan ed El Shaarawy dall'altra, autentici mostri sacri. Riccardo è molto contento di essersi meritato l'attenzione di un allenatore così vincente, è un motivo di grande orgoglio".

A quanto ci risulta l'interesse della Sampdoria nei confronti di Riccardo Ciervo non è una sorpresa del 31 agosto.

"Vero, la Sampdoria seguiva Riccardo da parecchio tempo, il giocatore era stato segnalato durante la scorsa stagione anche al Presidente Ferrero. Siamo felici di questo trasferimento, la Sampdoria è una squadra importantissima, sono convinto che Riccardo sfrutterà al meglio questa opportunità mettendo in mostra le sue grandi qualità. La formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto conferma la considerazione di Roma e Sampdoria nei confronti del ragazzo e fa in modo che entrambi i club possano essere contenti".

I blucerchiati hanno dovuto superare una folta concorrenza.

"Negli ultimi giorni si era creata una vera e propria asta per assicurarsi Riccardo, la Sampdoria si è dimostrata bravissima nell'inserirsi nel momento giusto".

La guida tecnica della Sampdoria ha dimostrato di lavorare bene con i giovani, come testimoniato negli anni di Parma. Senz'altro un aspetto tenuto ben presente.

"Roberto D'Aversa è una garanzia con una conclamata esperienza nella valorizzazione e crescita dei giovani talenti, anche la sua presenza ha rappresentato un aspetto che ha pesato nella scelta".

(sampdorianews.net)

VAI ALL'INTERVISTA ORIGINALE