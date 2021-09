PRUZZO: "L'infortunio di Viña? Puoi adattare uno dei centrali" - PALIZZI: "Perché non reintegrare Santon?"

La notte romanista è stata agitata dall'infortunio subito da Matias Viña nella gara con l'Uruguay. "Per la Roma sarebbe una grave perdita" dice Guido D'Ubaldo. "Hai 4 stopper, ne adatterei uno a fare il terzino" la soluzione ipotizzata da Roberto Pruzzo. Mentre Jacopo Palizzi guarda al reparto degli esuberi: "Con l'infortunio di Viña ma perché non dovresti reintegrare Santon in rosa?".

______

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

______

Con l'infortunio di Vina, su quel settore di campo per la Roma si apre un vuoto (MATTEO RAIMONDI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

L'infortunio di Vina preoccupa un po': l'uruguaiano arrivava per colmare il vuoto Spinazzola e se la Roma dovesse fare a meno di lui per tanto tempo ci si ritroverebbe con un problema non indifferente sul versante sinistro (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo 92.7)

Dalle immagini quella di Vina sembrerebbe una lesione muscolare. In quel caso si tratterebbe di circa un mese di assenza e per la Roma sarebbe una grave perdita. Soprattutto a Salerno il terzino uruguaiano era stato tra i migliori. E' la maledizione del ruolo del terzino sinistro, a partire da Rocca fino ad arrivare a Spinazzola e Vina. Esuberi? Qualcosa potrebbe ancora succedere, in particolare per Nzonzi (GUIDO D'UBALDO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Mourinho lo abbiamo celebrato in tutti i modi, se lo merita. Non so quanti abbiano fatto 1000 panchine come lui. E' un grande e si sta già vedendo (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La preoccupazione è forte, Vina stava lentamente entrando nei meccanismi della Serie A con buone prestazioni, in crescendo. Dovesse essersi fatto male in modo importante potrebbe interrompersi il processo di crescita che aveva intrapreso (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo 92.7)

Per la Roma l'infortunio di Vina è un problema grosso. La lesione c'è sicuramente, bisogna capirne l'entità. Per un giocatore che si ferma in quel modo un mese di stop ci sta (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Io non ricordo una stagione iniziata con questo tipo di giocatori fuori rosa. Santon l'hai in rosa, lo devi continuare a pagare, con l'infortunio di Vina ma perché non dovresti reintegrarlo in rosa? (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

L'infortunio di Vina? Hai 4 stopper, ne adatterei uno a fare il terzino. Questi sono i rischi delle trasferte oceaniche con le nazionali e di calendari così fitti. Sicuramente il problema arriva in un ruolo che nello specifico già soffriva l'assenza di Spinazzola. Non mi sembra che il reintegro di Santon sia una possibilità: sono state fatte delle scelte a fine stagione, e la situazione non mi sembra poi così grave (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

L'infortunio di Vina? Non sono questi i problemi principali. Certo dovrà fare degli adattamenti, ma il recupero di Smalling sembra ormai prossimo e quindi potrà anche adattare un centrale (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Vina? Il rischio di rimanere corti sugli esterni la Roma lo doveva calcolare. E poi c'è Calafiori, 2 o 3 partite può anche giocarle (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)