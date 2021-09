Vina: problema muscolare alla coscia destra. Sostituito al 71' di Perù-Uruguay (FOTO)

Tegola per Josè Mourinho: nel corso della sfida tra Perù e Uruguay, terminata con il punteggio di 1-1, Matias Vina ha dovuto alzare bandiera bianca per un infortunio muscolare. Il laterale mancino ha dovuto abbandonare il campo al minuto 71 toccandosi vistosamente la parte posteriore della coscia destra. Per valutare l'effettiva entità dell'infortunio bisognerà ovviamente attendere l'esito degli esami strumentali di rito.

Matias Vina stanotte, uscito al 71’ per una lesione alla coscia destra nel match contro il Perù. pic.twitter.com/1tRZHVmIZ0 — Riccardo Cotumaccio (@_Cotu) September 3, 2021