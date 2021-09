Vina: primi riscontri positivi. Esami nelle prossime 48 ore

Ancora una volta nazionali indigeste per la Roma. Nel corso della gara di questa notte tra Perù e Uruguay, terminata con il punteggio di 1-1, Matias Vina ha dovuto alzare bandiera bianca per un infortunio muscolare. Secondo quanto appreso dalla redazione de LAROMA24.IT il calciatore ha fatto rientro in Uruguay dopo la trasferta peruviana e nelle prossime 48 ore verrà sottoposto ad esami strumentali. I medici della Roma sono in costante contatti con lo staff medico della "Celeste": i primi riscontri sull'infortunio sembrano positivi, ma per l'ultima parola bisognerà attendere l'esito degli accertamenti.

