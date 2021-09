Nzonzi, Santon e Fazio in lista A, ma solo per evitare vertenze

La situazione non cambia: gli esuberi restano esuberi. Federico Fazio, Steven Nzonzi e Davide Santon, però, sono stati comunque inseriti nella lista della Serie A. Il club vuole evitare che i 3 possano aggrapparsi a qualsiasi cavillo in una possibile battaglia legale. Se i tre non fossero stati inclusi nell'elenco sarebbero infatti rimasti degli slot liberi a disposizione della Roma, dettaglio che avrebbe fornito un assist legale agli esuberi.

Intanto Roger Ibanez si allena in vista del Sassuolo, ma con una mascherina protettiva: il difensore brasiliano ha rimediato una microfrattura al naso nella sfida di Salerno, ma per il match del prossimo 12 settembre non dovrebbero esserci problemi.

(gasport)