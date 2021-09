Trigoria, contusione ai flessori per Abraham: nessun problema serio. Lunedì in campo per la ripresa

Dopo il guaio muscolare occorso a Vina con l'Uruguay, c'è leggera apprensione anche per Tammy Abraham. Nell'allenamento di ieri, infatti, l'attaccante inglese ha accusato una contusione ai flessori: lo staff medico non ha ravvisato però nessun problema preoccupante. Ghiaccio e riposo nei prossimi giorni, con il giocatore che sarà regolarmente a disposizione per la ripresa di lunedì.

