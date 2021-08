VIDEO - Pinto a Londra, trattative serrate per Abraham. Conference League: sarà il Trabzonspor ad affrontare la Roma. Pastore: "Cessione? Niente di concreto"

Si infiamma il calciomercato: Tiago Pinto continua a lavorare ai fianchi Tammy Abraham per convincerlo a diventare un giocatore della Roma. Non mancano novità anche per quanto riguarda il mercato in uscita: su Santon si registra l'interesse di Salernitana e Antalayaspor.

Torna a parlare Javier Pastore - "La Roma vuole cedermi, ma non c'è niente di concreto" -, mentre in chiave Conference League si registra il passaggio del Trabzonspor di Bruno Peres: saranno i turchi i prossimi avversari della Roma, nel match previsto per il 19 agosto.

CALCIOMERCATO ROMA: TUTTO FATTO PER IL RINNOVO DI DARBOE FINO AL 2026

LIVE - CALCIOMERCATO ROMA: INCONTRO IN SERATA TRA PINTO E ABRAHAM, DOMANI NUOVO VERTICE CON GLI AGENTI

CALCIOMERCATO ROMA, DALL'INGHILTERRA: ANCHE IL TOTTENHAM PENSA AD ABRAHAM

CALCIOMERCATO ROMA, SI LAVORA SULLA FORMULA PER FLORENZI AL MILAN: DOMANI NUOVO CONTATTO TRA PINTO E L'AGENTE DEL GIOCATORE

CALCIOMERCATO ROMA: LA SALERNITANA PENSA A SANTON

TRIGORIA: ANCORA PERSONALIZZATO PER PELLEGRINI. DOMANI SEDUTA ALLE 10

LR24 - CALCIOMERCATO ROMA: ANCHE L'ANTALAYASPOR CHIEDE INFORMAZIONI PER SANTON

CALCIOMERCATO ROMA: CUNHA ALTERNATIVA AD ABRAHAM. L'HERTA CHIEDE 30/35 MLN

PASTORE: "NON HO INCONTRATO MOURINHO. LA ROMA VUOLE CEDERMI, MA NON C'E' NULLA DI CONCRETO"

CONFERENCE LEAGUE, SARA' ROMA-TRABZONSPOR: BRUNO PERES E COMPAGNI BATTONO IL MOLDE AI CALCI DI RIGORE

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

