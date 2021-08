Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: anche il Tottenham pensa ad Abraham

Non solo Roma e Arsenal, un'altra pretendente è pronta a bussare alla porta del Chelsea per Tammy Abraham. Come scrivono dall'Inghilterra, infatti, il Tottenham sarebbe interessato alla punta inglese, soprattutto in caso di partenza di Harry Kane. Dopo il tentativo fallito per Lautaro, anche Abraham sembrerebbe sulla lista di Paratici. Questo scenario complicherebbe e non poco la missione di Tiago Pinto, vista soprattutto la volontà di Abraham di restare in Premier e le potenzialità economiche del Tottenham.

