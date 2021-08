Calciomercato Roma, si lavora sulla formula per Florenzi al Milan: domani nuovo contatto tra Tiago Pinto e l'agente del giocatore

Non solo le entrate con Tammy Abraham in cima alla lista dei desideri, Tiago Pinto (ora a Londra) pensa anche alle uscite: domani, come fa sapere il portale dell'esperto di calciomercato, è previsto un nuovo contatto tra il General Manager giallorosso e Alessandro Lucci, agente di Alessandro Florenzi, per cercare l'intesa sul trasferimento al Milan.

Si lavora sulla formula del passaggio dell'esterno in rossonero: il Milan, che ha dalla sua parte la volontà del giocatore, vuole Florenzi in prestito con diritto di riscatto, mentre la Roma chiede l'obbligo. Le due società potrebbero incontrarsi a metà strada con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato dal raggiungimento di obiettivi personali e di squadra.

(gianlucadimarzio.com)

Come aggiunge su Twitter il giornalista Nicolò Schira, in casa Milan c'è fiducia di chiudere la trattativa con la Roma per Florenzi nelle prossime 48 ore.