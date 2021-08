Calciomercato Roma, missione di Pinto e Pastorello per convincere Abraham: pronto un contratto fino al 2026

Missione londinese per Tiago Pinto, volato ieri nella capitale inglese per chiudere Tammy Abraham col Chelsea. E come scrive Nicolò Schira un alleato del gm giallorosso potrebbe essere l'intermediario di mercato Federico Pastorello: i due stanno cercando di convincere l'attaccante a preferire la Roma all'Arsenal. Per il giocatore messi sul piatto 4 milioni all'anno fino al 2026.





#Pinto and the intermediary #Pastorello are pushing to convince Tammy #Abraham to sign for #ASRoma. Giallorossi offered a contract until 2026 (€4M/year) and are set to finalize the deal with #Chelsea around €40/45M. The striker dreams to join #Arsenal but will meet Pinto today

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 12, 2021