ORSI: "Abraham ha potenzialità, 45 milioni sono tanti" - AGRESTI: "Cifra mostruosa"

Tammy Abraham al centro del mercato giallorosso. Salutato Edin Dzeko, la Roma pensa all'erede con l'inglese primo obiettivo: "Credo che al momento 45 milioni siano tanti, ma per sostituire il bosniaco è giusto che il club vada su profili del genere", sostiene Fernando Orsi. Per Stefano Agresti "la cifra è mostruosa, non è nei parametri del calciomercato italiano".

"Credo che la Roma debba fidarsi di Mourinho", aggiunge Sandro Sabatini.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Abraham? Investimento importante, ha potenzialità. Credo che al momento 45 milioni siano tanti, ma per sostituire Dzeko è giusto che la Roma vada su profili del genere (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Credo che la Roma debba fidarsi di Mourinho, che per Abraham si è esposto in prima persona. Fino a due anni fa mi piaceva molto, l'ultima stagione è stato a guardare in una squadra che non aveva un centravanti titolare fortissimo. Quello che mi preoccupa è l'ambientamento in Italia (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Se oggi Pinto non convincerà Abraham, la Roma cambierà obiettivo. Per far capire quanto tiene al giocatore, la Roma preferisce acquistarlo a titolo definito anziché in prestito. Poi la cifra secondo me è mostruosa, non è nei parametri del calciomercato italiano (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Abraham vuole restare a Londra e non credo che l'Arsenal abbia troppi problemi a spendere quelle cifre (TONY DAMASCELLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Abraham mi piace, ma 45 milioni mi sembrano esagerati (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)