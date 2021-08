Calciomercato Roma: la Salernitana pensa a Santon

Fuori dai piani di José Mourinho e inserito tra gli esuberi in casa Roma, su Davide Santon spunta l'interesse della Salernitana, neopromossa in Serie A. Stando alle indiscrezioni del portale dell'esperto di calciomercato, il club campano pensa al terzino giallorosso, col contratto in scadenza nel 2022. Proprio il contratto in scadenza facilita l'uscita dell'ex Inter, ma chiude alla possibilità di un prestito.

Un altro ostacolo della trattativa è rappresentato dall'ingaggio: Santon percepisce 1,5 milioni di euro alla Roma e la Salernitana punterebbe ad abbassare le cifre.

(gianlucadimarzio.com)

