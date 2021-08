ESCLUSIVA LAROMA24.IT - Oltre alla Salernitana, indiscrezione circolata oggi, anche l'Antalyaspor ha chiesto informazioni al club giallorosso per assicurarsi Davide Santon e portarlo in Turchia. La problematica rimane l'ingaggio che percepisce il terzino classe 1991 con il contratto in scadenza nel 2022: circa 1,5 milioni di euro all'anno.

LR24