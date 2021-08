Calciomercato Roma: tutto fatto per il rinnovo di Darboe fino al 2026

Darboe e la Roma, avanti insieme. Come riportato da Nicolò Schira su twitter, il classe 2001 rinnoverà con i giallorossi fino al 2026. Darboe percepirà uno stipendio pari a 500.000 euro annui. In questa sessione di mercato c’era stato anche un interessamento dall’estero. L’Anderlecht aveva infatti qualche sondaggio, trovando però il rifiuto della Roma.

Done deal and confirmed! Ebrima #Darboe will extend his contract with #ASRoma until 2026 (€0,5M/year) #transfers https://t.co/UXloj9220T

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 12, 2021