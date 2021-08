Calciomercato Roma, Cunha l'alternativa ad Abraham: l'Hertha Berlino chiede 30/35 milioni. Piace anche all'Atalanta

Circolato già ieri sera, ora di Matheus Cunha torna a parlare su Twitter anche il giornalista de "Il Tempo" Alessandro Austini. Per sostituire Edin Dzeko la Roma ha messo nel mirino Tammy Abraham, considerato la prima scelta, e Tiago Pinto è a Londra per incontrare il Chelsea e l'entourage dell'inglese.

Tra i profili valutati come alternativa ad Abraham c'è anche Cunha, brasiliano classe 1999 di proprietà dell'Hertha Berlino: il club tedesco chiede 30/35 milioni di euro per liberarlo. L'attaccante piace all'Atalanta che lo sta trattando dopo aver visto sfumare proprio Abraham.