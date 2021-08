Calciomercato Roma: Cunha e Muniz le alternative ad Abraham. Nessun contatto per Lacazette

Per sostituire Edin Dzeko, già a Milano per unirsi all'Inter, è Tammy Abraham del Chelsea l'attaccante scelto dalla Roma e domani sarà una giornata decisiva: Tiago Pinto è volato a Londra per provare a chiudere l'operazione. Ma il club giallorosso valuta anche le alternative, che corrispondono ai profili di Matheus Cunha, brasiliano classe '99 in forza all'Hertha Berlino, e Rodrigo Muniz, brasiliano classe 2001 del Flamengo e vicino al Middlesbrough.

Per Lacazette, profilo circolato oggi, al momento non c'è stato nessun contatto ufficiale tra le parti. Lo fa sapere il sito dell'esperto di calciomercato.

(gianlucadimarzio.com)

