Calciomercato Roma, domani giornata decisiva per Abraham: incontro con Chelsea e giocatore

Con Edin Dzeko sbarcato a Milano, sponda Inter, la Roma si concentra sul sostituto, individuato in Tammy Abraham del Chelsea. Il General Manager giallorosso Tiago Pinto è volato a Londra per provare a chiudere la trattativa per l'attaccante inglese classe '97 e non solo (in programma anche un incontro con l'agente Ramadani). E, secondo l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, domani sarà una giornata decisiva sul fronte Abraham-Roma.

Domani due giornate decisive: per @tammyabraham @OfficialASRoma, e per @Inter #Dumfries (prima scelta da sempre) dove ballano due milioni tra offerta (12) e richiesta @PSV ⏳ci vediamo alle 23 su @SkySport #calciomercato (anche per ricordare l’11072021 ???) — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 11, 2021

Tiago Pinto domani incontrerà sia la dirigenza del Chelsea sia gli agenti del giocatore: la Roma vuole da Abraham una risposta definitiva, aggiunge lo stesso giornalista nel corso della trasmissione sportiva "Calciomercato - L'Originale".

(Sky Sport)