Calciomercato Roma: in programma incontro Pinto-Ramadani a Londra. Esclusa la pista Azmoun

Non solo Abraham. Nel viaggio londinese di Tiago Pinto potrebbe esserci in ballo anche qualche altro possibile obiettivo per la Roma. Come riferisce su Twitter il giornalista John Solano in giornata è in programma a Londra un incontro tra il general manager giallorosso e l'agente Fali Ramadani.

Un incontro che potrebbe avere oggetto qualche altro giocatore accostato al club capitolino come Seferovic, Jovic, Kostic o Zakaria, tutti rappresentati dalla Lian Sports Group. Tra i possibili nomi in ballo escluso invece Sardar Azmoun. L'attaccante iraniano dello Zenit, come apprende la redazione de LAROMA24.IT, infatti non è più assistito da Ramadani.

LR24