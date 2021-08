Calciomercato Roma, offerto ai giallorossi Lacazette

La Roma vola a Londra con Tiago Pinto per provare a chiudere la trattativa con il Chelsea per arrivare al cartellino di Tammy Abraham. Il general manager giallorosso però a sorpresa avrebbe ricevuto una proposta, come raccontato dal portale di mercato, per il cartellino di Lacazette. Il centravanti sarebbe ormai fuori dal progetto dei Gunners, in scadenza di contratto e con un ingaggio da 4 milioni di euro. La mossa potrebbe servire a liberare il posto per Abraham, ma la Roma ha bisogno di un attaccante e i giallorossi potrebbero approfittare dell'opportunità e firmare l'attaccante francese.

(calciomercato.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE