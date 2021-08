Conference League, Molde-Trabzonspor 1-1: l'avversaria della Roma si decide ai supplementari

Per la prima partita europea della gestione Mourinho bisognerà attende ancora una mezz'ora. Finisce 1-1 il match tra Molde e Trabzonspor, con i turchi che sprecano l'opportunità di chiudere i conti nei 90'. All'andata era finita 3-3, quindi tutto si deciderà ai supplementari.

Va avanti il Trabzonspor con la rete al 57' del difensore Edgar Ié, a segno con una conclusione ravvicinata su azione nata da corner. Nel finale l'ex giallorosso Bruno Peres ha sprecato una colossale occasione per il raddoppio: prima ha saltato il portiere Linde in uscita e poi da posizione defilata è rientrato cercando una conclusione sul secondo palo trovando però la risposta dell'estremo difensore del Molde, che nel frattempo era riuscito a ripiegare. Al 97', a 30 secondi dal fischio finale, arriva in modo clamoroso il pari del Molde: Sigurdsson va via in percussione centrale e serve Brynhildsen, che calcia in porta ma il suo tiro debole è un involontario assist per lo stesso Sigurdsson, che batte Cakir da due passi.