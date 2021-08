Pastore rescinde, Nzonzi rifiuta le offerte. In entrata spunta l'opzione Tolisso

Giornata di riposo per la Roma all'indomani della vittoria per 4-0 in casa della Salernitana: domani Mourinho ritroverà i suoi al mattino a Trigoria. Ma il calciomercato, che chiuderà domani, ruba la scena: mentre Javier Pastore saluta il club rescindendo consensualmente il contratto, Steven Nzonzi rifiuta ogni destinazione per lasciare i giallorossi. In entrata, invece, spunta il profilo di Tolisso, centrocampista del Bayern Monaco.

Restando al centrocampo, Amadou Diawara era nel mirino dell'Eintracht Francoforte ma, come appreso da LAROMA24.IT, la trattativa tra i club è sfumata tre settimane fa a causa dell'ingaggio alto del giocatore.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

TRIGORIA: GIORNO DI RIPOSO, DOMANI ALLE 10 LA RIPRESA

CALCIOMERCATO ROMA, AG. VILLAR: "SU GONZALO SCELTA TECNICA DI MOURINHO, NON VUOLE CAMBIARE SQUADRA"

I VOTI DEGLI ALTRI - PELLEGRINI 'FA PER 3 E VALE 4', ABRAHAM È UNA 'BELVA D'AREA'

CALCIOMERCATO ROMA: PROPOSTO TOLISSO, MA IL NODO È L'INGAGGIO

CALCIOMERCATO ROMA, DALLA FRANCIA: MARSIGLIA E LILLE SU NZONZI - IL FRANCESE RIFIUTA OGNI DESTINAZIONE

ESCLUSIVA LR24.IT - CALCIOMERCATO ROMA, RETROSCENA DIAWARA: SFUMATA LA TRATTATIVA CON L'EINTRACHT PER L'INGAGGIO

UFFICIALE: RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO DI PASTORE - IL SALUTO SU INSTAGRAM: "HO SOFFERTO, STORIA SFORTUNATA"

IN THE BOX - PERSONAGGI NON PIÙ IN CERCA D'AUTORE

POST MATCH - IL 3x1 DI PELLEGRINI

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24