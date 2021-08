Calciomercato Roma: proposto Tolisso, costa 10 milioni ma il problema è l'ingaggio

La ricerca del centrocampista occuperà gli ultimi giorni di mercato della Roma. L'esclusione di Villar dalla lista dei disponibili per la gara di ieri contro la Salernitana, se possibile, ha ancor di più reso evidente la richiesta di Mourinho per un giocatore nel mezzo. Nelle ultime ore, come scrive il sito di calciomercato, è stato proposto Corentin Tolisso, centrocampista del Bayern Monaco che fu acquistato per oltre 40 milioni nel 2017.

Ora il suo prezzo si aggira sui 10 milioni ma a frenare la trattativa è l'ingaggio del 27enne francese: 7 milioni a stagione, un importo che la Roma, soprattutto con Nzonzi e Pastore ancora a bilancio, difficilmente potrà permettersi di garantire.

(calciomercato.com)

