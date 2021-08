I VOTI DEGLI ALTRI - Pellegrini 'fa per 3 e vale 4', Veretout 'dinamite', Abraham 'belva d'area'

LR24.IT - Quarta vittoria in quattro gare ufficiali per la Roma di Mourinho, che schianta la Salernitana nel giro di un tempo. Sugli scudi Pellegrini (8) - "Fa per tre e vale quattro" (Il Romanista) -, che mette a segno una doppietta. Grande prestazione anche di Veretout (7.42) - "una dinamite. Quantità e qualità al servizio della squadra" (Il Tempo). Primo gol giallorosso, poi, per Tammy Abraham (7.42) - "Una belva d'area" (La Gazzetta dello Sport) -.

LA MEDIA-VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Gazzetta dello Sport, Il Tempo, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista, Corriere dello Sport)

Rui Patricio 6

Karsdorp 6.71

Mancini 6.5

Ibanez 6.64

Vina 7

Crsitante 6.64

Veretout 7.42

Perez 6.92

Pellegrini 8

Mkhitaryan 6.64

Abraham 7.42

El Shaarawy 6.1

Shomurodov 6.16

Diawara NG

Mayoral NG

Calafiori NG

Mourinho 7.57

