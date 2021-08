DAMASCELLI: "Mourinho ha dato autostima alla squadra" - CIARDI: "I Friedkin hanno fatto uno sforzo immane sul mercato investendo oltre 80 milioni"

La Roma conquista la sua quarta vittoria consecutiva nelle prime tre uscite ufficiali. In campionato José Mourinho convince, imponendosi con un netto 4-0 ai danni della Salernitana con una prestazione di grande livello da parte dei propri giocatori. Un risultato che alla vigilia non sembrava essere così scontato, come sottolinea anche Jacopo Palizzi: "Negli anni passati questa è la partita che non avresti mai portato a casa. Tra primo e secondo tempo, José Mourinho dà un click emotivo che in 7 minuti ti permette di asfaltare la Salernitana".

Responsabile di questa prestazione è ovviamente lo Special One, che rappresenta l'elemento capace di garantire un cambio di passo alla Roma. "Mourinho mi sembra più consapevole e maturo di quello che avevamo lasciato. E' stato una sorpresa e un acquisto importante per il campionato. Mi piace il suo atteggiamento e come la squadra lo sta seguendo. Si vede che i giocatori si muovono come chiede lui. Si vede serenità nella Roma, una leggerezza che fa bene al calcio" è il commento di Mario Mattioli.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Sono impressionanti i numeri di questa Roma. Sa aspettare la partita per azzannarla al momento giusto e vincerla. Mi piace che i giallorossi sappiano aspettare il momento giusto (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo 92.7)

La Roma con la Salernitana ha mantenuto la serenità della squadra matura (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Mourinho ha dato autostima alla squadra. La Roma gioca un calcio molto libero, dà sempre l'impressione di essere in partita, pur avendo problemi dietro (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Roma autoritaria, consapevole e capace di leggere la partita. Veretout e Pellegrini in questo momento sono fondamentali. Sanno fare tutto e lo fanno molto bene. Il portiere della Roma sarà stato inquadrato due volte in tutto ieri sera. Aspettiamo altre prove con avversari di un altro livello, anche se la Fiorentina ha dimostrato di essere una buona squadra (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Si parla di Mourinho motivatore ma tatticamente è ancora tra i più preparati al mondo. La partita che fa ieri è un capolavoro nell’attesa, pur se contro la Salernitana. Allegri è stato consigliato male da qualche amico, perché poteva venire alla Roma e invece per fortuna è andata così (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Per la Roma ieri sera è stata una passeggiata di salute. La nota più positiva mi sembra il fatto che Mourinho ha dato una mentalità diversa. E' proprio il tecnico la nota più positiva. Karsdorp è un giocatore che può dare tanto, mi sembra un giocatore diverso. Forse chi lo ha preso aveva ragione. Poi per essere competitivo in mezzo al campo serve un'alternativa (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Vorrei che se non arrivasse il centrocampista, non scattasse delusione verso la società. Perché questa proprietà ha fatto uno sforzo immane sul mercato mettendo sul piatto oltre 80 milioni (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mourinho mi sembra più consapevole e maturo di quello che avevamo lasciato. E' stato una sorpresa e un acquisto importante per il campionato. Mi piace il suo atteggiamento e come la squadra lo sta seguendo. Si vede che i giocatori si muovono come chiede lui. Si vede serenità nella Roma, una leggerezza che fa bene al calcio (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Questi allenatori alla Fonseca che organizzano tutto e una volta arrivato sul fondo devi tornare indietro…non funziona così, nella trequarti avversaria conta la tecnica, scatenate la fantasia, fate un po’ come vi pare (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)